Экономика Нидерландов впала в слабую рецессию после падения квартального ВВП
ГААГА, 16 авг — ПРАЙМ. Экономика Нидерландов оказалась в неглубокой рецессии после падения квартального ВВП на 0,3% во втором квартале 2023 года и на 0,4% в первом квартале, об этом свидетельствуют данные центрального статистического бюро страны (CBS).
"Согласно первой оценке центрального статистического бюро Нидерландов, объем валового внутреннего продукта (ВВП) упал на 0,3% во втором квартале 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом. В первом квартале ВВП сократился на 0,4%", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте статбюро в среду.
Как отмечается, в основном это связано с сокращением экспорта и снижением потребления домохозяйств. Так, экспорт товаров и услуг снизился во втором квартале на 0,7% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Потребление домашних хозяйств упало на 1,6%. В то же время импорт товаров и услуг увеличился на 0,5%.
"Сокращение на 0,3% в Нидерландах поразительно по сравнению с экономическим развитием в соседних странах. Во Франции и Бельгии экономика выросла на 0,5 и 0,2% соответственно во втором квартале 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом", — заметили в статбюро.
При этом в ведомстве обратили внимание на то, что по сравнению с четвертым кварталом 2019 года — до пандемии коронавируса — восстановление экономики Нидерландов происходит лучше, чем в соседних странах и в среднем по ЕС.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230816/841468609.html