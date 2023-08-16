ГААГА, 16 авг — ПРАЙМ. Экономика Нидерландов оказалась в неглубокой рецессии после падения квартального ВВП на 0,3% во втором квартале 2023 года и на 0,4% в первом квартале, об этом свидетельствуют данные центрального статистического бюро страны (CBS). ВВП Японии вырос на шесть процентов

"Согласно первой оценке центрального статистического бюро Нидерландов, объем валового внутреннего продукта (ВВП) упал на 0,3% во втором квартале 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом. В первом квартале ВВП сократился на 0,4%", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте статбюро в среду.

Как отмечается, в основном это связано с сокращением экспорта и снижением потребления домохозяйств. Так, экспорт товаров и услуг снизился во втором квартале на 0,7% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Потребление домашних хозяйств упало на 1,6%. В то же время импорт товаров и услуг увеличился на 0,5%.

"Сокращение на 0,3% в Нидерландах поразительно по сравнению с экономическим развитием в соседних странах. Во Франции и Бельгии экономика выросла на 0,5 и 0,2% соответственно во втором квартале 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом", — заметили в статбюро.

При этом в ведомстве обратили внимание на то, что по сравнению с четвертым кварталом 2019 года — до пандемии коронавируса — восстановление экономики Нидерландов происходит лучше, чем в соседних странах и в среднем по ЕС.