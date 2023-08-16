МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Совокупный ВВП 20 стран еврозоны во втором квартале, по промежуточной оценке, вырос в годовом выражении на 0,6%, а в квартальном — на 0,3%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Госдолг Таджикистана за полгода составил 31,1 процента ВВП страны

Показатели полностью совпали с предварительной оценкой.

За первый квартал рост ВВП еврозоны составил в годовом выражении 1,1%, в квартальном выражении наблюдалась нулевая динамика.

В свою очередь совокупный ВВП стран Евросоюза во втором квартале, по второй оценке, вырос на 0,5% в годовом выражении, а в квартальном — продемонстрировал нулевую динамику. Кварталом ранее годовой показатель вырос на 1,1%, а квартальный — на 0,2%.

В квартальном выражении наиболее заметный рост наблюдался в Ирландии (+3,3%) и Литве (+2,8%), а самое сильное снижение было зафиксировано в Польше (-3,7%).