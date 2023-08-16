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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230816/841468977.html
Евростат оценил рост ВВП еврозоны во втором квартале
Макроэкономика
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Совокупный ВВП 20 стран еврозоны во втором квартале, по промежуточной оценке, вырос в годовом выражении на 0,6%, а в квартальном — на 0,3%, сообщило европейское статистическое... ПРАЙМ, 16.08.2023
макроэкономика, экономика, мировая экономика, новости, европа, ввп, евростат
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Совокупный ВВП 20 стран еврозоны во втором квартале, по промежуточной оценке, вырос в годовом выражении на 0,6%, а в квартальном — на 0,3%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Показатели полностью совпали с предварительной оценкой.
За первый квартал рост ВВП еврозоны составил в годовом выражении 1,1%, в квартальном выражении наблюдалась нулевая динамика.
В свою очередь совокупный ВВП стран Евросоюза во втором квартале, по второй оценке, вырос на 0,5% в годовом выражении, а в квартальном — продемонстрировал нулевую динамику. Кварталом ранее годовой показатель вырос на 1,1%, а квартальный — на 0,2%.
В квартальном выражении наиболее заметный рост наблюдался в Ирландии (+3,3%) и Литве (+2,8%), а самое сильное снижение было зафиксировано в Польше (-3,7%).