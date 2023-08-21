МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Уровень инфляции в Германии заметно снизился по сравнению с прошлым годом, но остается высоким и будет таковым еще на протяжении длительного времени, говорится в опубликованном в понедельник ежемесячном отчете центрального банка ФРГ (Бундесбанка). 

Статуя быка около Франкфуртской фондовой биржи, Германия

Фондовые биржи Европы коррекционно растут после снижения на прошлой неделе

По данным Бундесбанка, во втором квартале 2023 года инфляция составила 6,9%, в то время как во втором квартале прошлого года рост цен достиг 8,8%. По мнению ЦБ, сильный рост инфляции в прошлом году был вызван, прежде всего, резким ростом цен на энергоносители в связи с конфликтом на Украине.

Эксперты центрального банка полагают, что в ближайшее время снижающееся давление со стороны цен на энергоносители и уменьшение проблем в цепочках поставок будут и дальше приводить к снижению уровня инфляции. С другой стороны, центральный банк ожидает существенного роста заработной платы, в том числе и после нового года.

"Это основная причина, почему уровень инфляции, вероятно, на протяжении длительного времени останется выше 2%. Повышение инфляционных ожиданий, а также возможное повторение шоков, связанных с ценами на энергоносители, также таят в себе риски роста цен", — говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Германии по итогам июля, по окончательной оценке, замедлилась до 6,2% с 6,4% месяцем ранее.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.