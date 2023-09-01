МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Законопроект, обязывающий собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду, вступает в силу 1 сентября, он коснётся производственных объектов I и II классов опасности, а также угольных шахт. Суд вынес приговор виновным в разливе дизтоплива на ТЭЦ в Норильске

"При выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельного производственного объекта должны быть реализованы мероприятия по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации отдельного производственного объекта в соответствии с планом мероприятий по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации отдельного производственного объекта", — говорится в тексте законопроекта.

Владельцы предприятий и угольных шахт будут обязаны за 5 лет до завершения эксплуатации объектов разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды и получить в отношении него положительное заключение экологической экспертизы.

"Собственники предприятий должны нести ответственность за неизбежный вывод из эксплуатации своих производств и ликвидацию накопленного вреда. Зачастую такое имущество либо продавалось, либо собственник объявлял себя банкротом. Тогда груз экологических проблем фактически ложился на плечи государства, всех налогоплательщиков. Мы исходили из необходимости закрыть эту лазейку, которая позволяла собственникам промышленных предприятий бросать предприятия. Это ключевой природоохранный закон. Мы ликвидировали эту лазейку", — заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, ее цитирует пресс-служба.

При невыполнении обязательств владелец объекта уплачивает компенсационный платеж, а в случае неуплаты приостанавливаются выплаты дивидендов до уплаты платежа или предоставления плана мероприятий по ликвидации вреда с положительным заключением государственной экологической экспертизы и соответствующим финансовым обеспечением. Взысканные компенсационные платежи будут аккумулироваться в федеральном бюджете и направляться на ликвидационные мероприятия по аналогичным объектам.

Документ разработан после выявления брошенных хранилищ ядовитых веществ на предприятии-банкроте в Усолье-Сибирском, поэтому получил неофициальное название "Усольский".

Предприятие "Усольехимпром", которое выпускало химическую продукцию, прекратило свою деятельность, обанкротившись в 2010 году, и не выполнило обязательства по ликвидации накопленного вреда.

8 ноября 2018 года в городе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Первый этап ликвидации вреда от предприятия был завершен к июню 2022 года, режим ЧС отменили. Сейчас на площадке продолжается демонтаж всех объектов капитального строительства бывшего предприятия. По завершению работ на промплощадке построят экотехнопарк "Восток" для переработки опасных отходов.