МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. В Африке бывшие колониальные страны не ставили цель оказать содействие устойчивому развитию новым государствам, делая ставку на коррупцию элит, на перевороты, на военные режимы, и эти меры до поры до времени работали, пока сейчас не появились новые альтернативные центры силы в лице БРИКС — этим и объясняется то растерянность и раздражение, которые высказывает президент Франции Эммануэль Макрон, отметил в Telegram-канале член Совфеда Алексей Пушков. 

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По его словам, схватка за континент, которая началась сейчас, напоминает 1960-70-ые годы — битва между СССР с его союзниками, с одной стороны, и Западом, с другой, за то, на кого будут ориентированы завоевавшие независимость страны Африки.

Тогда ряд стран отвергли новую зависимость от недавних колонизаторов и провозгласили социалистическую ориентацию. Они стали опираться на поддержку Москвы и союзников. Речь идет о таких крупных и политически значимых, как Египет, Алжир, Ангола, Танзания, Мозамбик, напомнил Пушков.

Сейчас процесс отторжения рядом африканских государств прежних метрополий обусловлен не менее глубокими факторами, и Париж, который всегда придавал бывшей империи в Африке большое значение, в настоящее время сталкивается с тем, что теряет свой контроль над доселе послушными регионами — которые при этом богаты природными ресурсами.

Термин "неоимпериализм", которым французский лидер стремится заклеймить усиливающееся влияние России и Китая в Африке, сенатор считает неудачным, так как в странах Африки ни Москву, ни Пекин не считают центром нового империализма.

Пушков добавил, что Москва, и это признает западная пресса, повышает влияние на континенте благодаря "дипломатии памяти". Так, политика Парижа в Алжире вызывает ассоциации с продолжавшейся несколько лет колониальной войной, в результате которой погибли около миллиона местных жителей. А память о России и Советском Союзе иная, Москва много помогала африканским странам, и этому ресурсу Москвы Парижу трудно что-либо противопоставить в Африке, указал сенатор.