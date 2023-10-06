ВАШИНГТОН, 6 окт — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера палаты представителей, если Республиканская партия не сможет согласовать иную кандидатуру, передает телекомпания Fox News. Украинские чиновники в панике из-за отставки Маккарти, пишут СМИ

По словам Трампа, третий пост во властной иерархии страны он согласен принять на "период в 30, 60 или 90 дней" — пока однопартийцы не договорятся о более долгосрочном варианте.

"Они спросили меня, не соглашусь ли я принять (этот пост — ред.) на короткий срок ради партии, пока они не договорятся. Я делаю это не потому, что хочу. Я сделаю это, если будет нужно, если они не смогут прийти к решению", — сказал Трамп в интервью телекомпании.

Политик уточнил, что просьба исходила от его многочисленных "друзей" в конгрессе.

Кресло спикера еще никогда не занимал человек, не являющийся членом палаты представителей, но закон такой вариант не запрещает. Несколько конгрессменов уже заявили, что хотят видеть Трампа на посту, который освободился после отстранения Кевина Маккарти в результате ситуативного совпадения позиций правого крыла республиканского большинства и демократического меньшинства.

Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.