ВАШИНГТОН, 13 окт — ПРАЙМ. США санкциями против РФ провоцируют дисбалансы на сырьевых площадках, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Сознательное провоцирование Вашингтоном новых дисбалансов на сырьевых площадках в условиях и без того хрупкого положения дел в глобальном хозяйстве вызывает только недоумение", — говорится в заявлении Антонова.

Ранее минфин США объявил о санкциях против двух компаний и двух судов якобы за нарушение санкций "ценового потолка" на экспортируемую российскую нефть.

Антонов, со своей стороны, заявил, что очередной санкционный выпад не удивляет. "Поражает маниакальное стремление, с которым здесь пытаются наказать нашу страну. Разрушаются выстраиваемые годами правила и принципы многосторонней торговли", — заявил высокопоставленный дипломат.

"Мы давно поняли, что лозунги о свободном рынке для Вашингтона — пустой звук. Эти громкие тезисы используются Соединенными Штатами исключительно для продвижения интересов американского бизнеса. Навязывания партнерам невыгодных коммерческих условий и выкачивания ресурсов из развивающихся стран", — добавил Антонов.

"Когда американцы не могут выиграть в честной конкуренции или осознают провальность собственной ограничительной стратегии, в ход идет весь арсенал вмешательств в функционирование рынков. Оказывается неприкрытое давление на дружественные России государства. Сегодняшние действия администрации — очередное тому подтверждение", — подчеркнул он.