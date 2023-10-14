МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России на 10 октября 2023 года составило 6,17 миллиона, что выше показателя на аналогичную дату предыдущего года почти на 5%, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Forbes назвал лучшие города России для ведения бизнеса

"Количество малых и средних предприятий в стране на 10 октября 2023 года выросло до 6,17 миллиона субъектов, что почти на 5% превосходит показатели аналогичного периода прошлого года. Тогда их число составляло около 5,88 миллиона субъектов", — сказал он.

По его словам, положительной динамике способствовало преодоление бизнесом проблемных вопросов, связанных с логистикой, импортозамещением и в целом последствиями санкций, а также возрастанием экономической стабильности и деловой активности в стране.

При этом Катырин заметил, что "для дальнейшего роста необходимо сконцентрироваться на развитии производственных МСП".

"Так, правительству предложено создать целевую программу поддержки производственного сектора, расширив доступные для этого сегмента преференции. В частности, предусмотреть особый налоговый режим и льготную программу кредитования", — подчеркнул глава ТПП РФ.

Кроме того, по его мнению, "нужно снять или кратно увеличить действующее ограничение по стоимости основных средств в 150 миллионов рублей, при превышении которого невозможно применять упрощенную систему налогообложения".