МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. В России сформирован необходимый инструментарий по приоритету закупок отечественной продукции, а также поддержки российских товаропроизводителей, сказано в ответе Минпромторга депутату Госдумы Султану Хамзаеву. В ГД предложили запретить госзакупки автопродукции с иностранным участием

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что чиновникам нужно использовать только отечественную канцелярию.

"Министерство промышленности и торговли Российской Федерации рассмотрело Ваше обращение… по вопросу переориентирования закупок на отечественную продукцию в рамках обеспечения государственных и муниципальных нужд… В настоящее время сформирован необходимый инструментарий для приоритизации закупок отечественной продукции в рамках № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, а также, поддержки российских товаропроизводителей", — сказано в ответе (есть в распоряжении РИА Новости) депутату от заместителя министра промышленности и торговли РФ Кирилла Лысогорского.

Отмечается, что одной из мер поддержки товаропроизводителей РФ является реализация механизма "национального режима", дающего преимущества производителям и импортёрам в госзакупках, которые произвели свои товары, работы и услуги на территории РФ.

В соответствии с подзаконными актами установлен запрет и ограничения на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления государственных и муниципальных нужд, подчеркивается в ответном документе.

"Подтверждением производства промышленных товаров на территории РФ является наличие сведений о них в реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации… формируемом на платформе государственной информационной системы промышленности", — добавляется в документе.

Как указано в ответе ведомства, на данный момент в таком реестре числятся свыше 500 организаций мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности.