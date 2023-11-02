МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Правительство разработало порядок принятия решений о сохранении компаниями при редомициляции своих депозитарных программ, следует из постановления, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. Правительство рассмотрит продление упрощенного регулирования в ряде сфер

Речь идет об организациях, которые перерегистрируются в специальные административные районы (САР) и намерены получить статус международной компании.

В частности, постановление предусматривает право иностранного юридического лица, планирующего сохранить депозитарные программы при получении им статуса международной компании, обратиться в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России за соответствующим разрешением, объясняется в материалах Минфина России.

Такая компания вправе направить заявление о сохранении депозитарной программы не позднее 45 дней до даты государственной регистрации международной компании.

В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности перерегистрации активов в специальных административных районах. Закон позволяет перевести в Россию активы иностранных компаний, редомициляция которых по закону "О международных компаниях и международных фондах" невозможна или существенно затруднена из-за международных санкций.