МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Российская экономика не порвана в клочья, наоборот — прогнозируется ее рост, что великолепно и даже неожиданно для самого правительства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков рассказал о прошлых отношениях России и Запада

"Знаменитые слова президента США (Джо) Байдена. Их правда. О том, что экономика России "порвана в клочья", рубля больше нет и так далее, и тому подобное. Нет. Нет", — сказал он на мероприятии Российского общества "Знание" на международной выставке-форуме "Россия".

"Несмотря на всю сложнейшую ситуацию за последний год и девять месяцев, я имею в виду время СВО и введение против нас беспрецедентных, никогда не встречавшихся в мире санкций, нашему правительству удалось не просто стабилизировать ситуацию. Сейчас наше Минэкономразвития прогнозирует по итогам этого года рост в 2,8%, рост нашей экономики. И это великолепно. Это великолепно, и причем это во многом, наверное, даже неожиданно для того же правительства", — отметил Песков.

Он напомнил, что в апреле Минэкономразвития давало прогноз в 1,2% роста.

Пресс-секретарь назвал это титанической, филигранной работой, которая имеет кумулятивный эффект, потому что результат экономической политики и принимаемых мер не носит сиюминутного характера.

"Результат становится понятным в перспективе. И вот сейчас понятно, что все, все, что делали, абсолютно правильно. И мы уверенно идем вперед", — сказал он.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия успешно выдерживает санкции Запада. В свою очередь Песков заявлял, что в Кремле смотрят на санкционное давление объективно и готовы к его усилению.