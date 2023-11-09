АСТАНА, 9 ноя — ПРАЙМ. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев после проведения переговоров в Астане подписали совместное заявление и план действий по сотрудничеству между двумя странами на ближайшие три года, передает корреспондент РИА Новости. Россия построит под ключ три угольные ТЭЦ в Казахстане

Совместное заявление содержит промежуточные итоги сотрудничества двух стран, а также задачи на стратегическую перспективу.

Так, стороны намерены способствовать построению открытой мировой экономики, расширять взаимодействие между регионами двух стран в торгово-промышленной и культурно-гуманитарной сферах, а также обеспечивать укрепление транзитного и транспортного потенциала.

Заявление содержит пункты о развитии сотрудничества в оборонной, военной и военно-технической областях, совершенствовании профильной договорно-правовой базы в интересах обеспечения региональной и континентальной безопасности.

В документе отмечено намерение продолжить взаимодействие в космической сфере, в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, в развитии проектов в сфере здравоохранения, а также защиты окружающей среды.

В совместном заявлении президентов отмечается, что сотрудничество Казахстана и России не направлено против третьих сторон. При этом, Казахстан и Россия выступают против попыток подрыва внутриполитической стабильности в мире.

Также в заявлении указывается, что обе страны будут "отстаивать неукоснительное соблюдение целей и принципов устава Организации Объединенных Наций, содействовать укреплению роли организации в решении всего комплекса вопросов по поддержанию международного мира".