МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Украинский полковник Роман Червинский курировал операцию, целью которой было захватить бойцов "Вагнера" в 2020 году, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников. Washington Post назвала "координатора" атаки на "Северные потоки"

Инцидент произошел летом 2020 года, когда белорусские власти задержали несколько десятков лиц, прибывших из России, заявив, что те являются бойцами группы "Вагнер", и выразив подозрение, что они могут причинить вред безопасности на фоне ожидающейся конфронтации с оппозицией в условиях президентских выборов. Вскоре задержанных освободили и доставили до границы с Россией.

По данным газеты, именно полковник Червинский, служивший в силах специальных операций Украины, отвечал тогда за реализацию "сложного плана" по заманиванию бойцов "Вагнера" в Белоруссию с последующим их задержанием в украинской юрисдикции для предъявления обвинений. К тому моменту киевские власти шесть лет вели боевые действия против ДНР и ЛНР, провозгласивших в 2014 году независимость.

Кроме того, газета назвала Червинского ответственным за подрывы газопроводов "Северный поток" в Балтийском море.

Сейчас Червинский с апреля содержится в киевской тюрьме по обвинению в злоупотреблении властью в результате заговора. Речь идет об операции с целью выманить российского летчика бежать на Украину в июле 2022 года. Власти Украины утверждают, что Червинский действовал без разрешения и что в ходе операции были раскрыты координаты украинского аэродрома, и это спровоцировало российскую ракетную атаку, в результате которой погиб военнослужащий и еще 17 получили ранения.

Сам офицер называет свой арест и судебное преследование политическим возмездием за критику Владимира Зеленского и его администрации.