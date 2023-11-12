МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами на партийных дебатах "буквально уничтожил" экс-представителя США в ООН Никки Хейли, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Хейли "вообще не знала", чем ответить на "кинжальные выпады" соперника.

Пушков, в частности, привел такую цитату Рамасвами: "Хотите ли вы, чтобы страну возглавил представитель нового поколения, или же вы хотите видеть во главе страны Дика Чейни на восьмисантиметровых каблуках?". Таким образом он "размазывал" Хейли, сравнивая ее с малопопулярным бывшим вице-президентом Чейни — символом вторжения в Ирак и агрессивной внешней политики США, объяснил Пушков.

"Хейли, постоянно нападавшая в ООН на Россию, а теперь призывающая к ударам по Ирану, в ответ затравленно молчала. А в лице Рамасвами, надо отметить, американцы получили яркого и нестандартного политика, сильно отличающегося от безликих демократов и либеральных республиканцев, которых словно штампуют на 3D-принтере", — поделился Пушков впечатлениями от дебатов.