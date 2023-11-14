МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Украина не победит без кардинального увеличения поддержки со стороны Соединенных Штатов, заявил изданию Newsweek один из сотрудников конгресса на условиях анонимности. "Ситуация сложная". Залужный рассказал о происходящем на фронте

"Давайте посмотрим правде в глаза: конфликт на Украине идет не очень хорошо", — сказал собеседник.

"Я думаю, что проблема существует, и я ожидаю, что проблема будет расти", — отметил он.

По его словам, чтобы Украина одержала победу, причем так, что это действительно являлось бы победой, а не тем, что могут попытаться выдать за нее, Вашингтону необходимо не только придерживаться выбранного курса, но и усилить его на порядок.

"К сожалению, я не вижу, чтобы мы это делали. Это уровень вовлеченности и очевидного лидерства в отношении угрозы, которую, возможно, мы не видели в Америке со времен конца холодной войны", — указал источник.

"Я не знаю, существует ли простой и легкий ответ, который успокоит кого-либо", — отметил он.