2023-11-15T04:46:24+03:00
2023-11-15T04:46:24+03:00
2023-11-15T04:46:24+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231115/842268810.html
"Величайшая нищета". Раскрыто, к чему привела политика властей Польши
Макроэкономика
Новости
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Поляки сталкиваются с величайшей в своей истории нищетой, пишет Niezależny Dziennik Polityczny. Как отмечается, сигналом о проблемах в экономике является рост количества краж в... ПРАЙМ, 15.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, польша, бедность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Поляки сталкиваются с величайшей в своей истории нищетой, пишет Niezależny Dziennik Polityczny.
Как отмечается, сигналом о проблемах в экономике является рост количества краж в магазинах. За три квартала этого года зафиксировано до 33 тысяч таких преступлений, что означает рост на 40 процентов в годовом исчислении.
Цены на многие основные продукты питания в Польше, как показывает статистика, увеличиваются быстрее, чем в целом в Евросоюзе.
Правительство планирует в течение года увеличить зарплату на 700-752 злотых, что не компенсирует инфляции. В следующем году, помимо роста цен на продукты питания, ожидается скачкообразное увеличение стоимости электроэнергии.
Также в рамках борьбы с дефицитом средств будет отменена значительная часть социальных пособий — это следует из проекта бюджета на следующий год.
"Благодаря такой заботе о гражданах поляки по-прежнему будут погружаться в самую глубокую яму бедности в своей истории и продолжат покупать основные продукты в долг, брать кредиты и воровать в магазинах, потому что другого способа выжить у них просто нет", — делается вывод в публикации.
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