МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Поляки сталкиваются с величайшей в своей истории нищетой, пишет Niezależny Dziennik Polityczny. Подсчитана доля жителей Франции, живущих за чертой бедности

Как отмечается, сигналом о проблемах в экономике является рост количества краж в магазинах. За три квартала этого года зафиксировано до 33 тысяч таких преступлений, что означает рост на 40 процентов в годовом исчислении.

Цены на многие основные продукты питания в Польше, как показывает статистика, увеличиваются быстрее, чем в целом в Евросоюзе.

Правительство планирует в течение года увеличить зарплату на 700-752 злотых, что не компенсирует инфляции. В следующем году, помимо роста цен на продукты питания, ожидается скачкообразное увеличение стоимости электроэнергии.

Также в рамках борьбы с дефицитом средств будет отменена значительная часть социальных пособий — это следует из проекта бюджета на следующий год.

"Благодаря такой заботе о гражданах поляки по-прежнему будут погружаться в самую глубокую яму бедности в своей истории и продолжат покупать основные продукты в долг, брать кредиты и воровать в магазинах, потому что другого способа выжить у них просто нет", — делается вывод в публикации.

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