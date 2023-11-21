МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Около половины представителей российского бизнеса заказывает импортозамещенную продукцию и услуги, говорится в итогах опроса РСПП по импортозамещению и экспортной деятельности компаний, который имеется у РИА Новости. "Россети" и малый бизнес договорились о взаимодействии

В анкетировании 2023 года приняли участие почти 150 представителей бизнеса из различных отраслей промышленности и других секторов экономики, более 80% опрошенных — крупный бизнес. Опрос предполагал множественный выбор ответов.

"Примерно половина всех компаний отметила, что в настоящее время они выступают в качестве заказчиков импортозамещающей продукции/услуг. К производителям таких видов товаров и услуг отнесли себя 9,5% всех участников опроса. 30,6% организаций указали, что они одновременно и заказывают, и производят импортозамещающую продукцию или услуги", — говорится в документе.

Компании, которые заказывают импортозамещенную продукцию, заинтересованы в первую очередь в закупке оборудования, а также сырья, материалов и комплектующих (эту продукцию закупали 81,4% и 77,1% заказчиков соответственно). За импортозамещающими услугами – инжиниринг, дизайн, обслуживание, ремонт – обращалась треть компаний из числа заказчиков.

"При этом, на фоне сложившейся ситуации, многие компании (примерно треть опрошенных) имеют планы по завоеванию конкурентных ниш на рынках, которые ранее занимали иностранные компании, ушедшие из России в последние полгода. А 6,5% компаний сообщили, что они уже воспользовались этой возможностью", — отмечают в РСПП.

По данным опроса, "в настоящее время наиболее актуальной проблемой у российских компаний в области импортозамещения является потребность в закупке оборудования, а также комплектующих и узлов". Порядка 37% респондентов, оценивших свои нужды в этих категориях продукции, выбрали вариант "потребность высокая", чуть менее 15% компаний – "замещение крайне необходимо (критические компоненты, замена поставщиков 1 уровня и т.д.)"