МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Канада планирует направить на военную помощь Украине в 2023-2026 годах 1 миллиард 331 миллион канадских долларов (971,5 миллиарда долларов США), следует из опубликованного проекта бюджета страны. СМИ: план ЕС предоставить Киеву помощь может провалиться из-за разногласий

Согласно указанным в документе табличным значениям, в 2023-2024 финансовом году на военную помощь Киеву планируется выделить 816 миллионов долларов (595,6 миллиона долларов США), в 2024-2025 финансовом году — 318 миллионов долларов (232,1 миллиона долларов США), а в 2025-2026 фингоду — 197 миллионов долларов (143,8 миллиона долларов США).

При этом, начиная с 2026-2027 финансового года, средства на военную помощь Украине не предусмотрены.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.