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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231122/842331256.html
В Пентагоне назвали условие дальнейшей поддержки Украины
Макроэкономика
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Соединенные Штаты смогут продолжить финансирование Украины, только если это решение одобрит конгресс, заявили в Пентагоне. Об этом сообщает RT. "Только если конгресс одобрит наш... ПРАЙМ, 22.11.2023
макроэкономика, впк, экономика, новости, сша, украина, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты смогут продолжить финансирование Украины, только если это решение одобрит конгресс, заявили в Пентагоне. Об этом сообщает RT.
"Только если конгресс одобрит наш запрос на дополнительные средства, мы сможем поддерживать Украину. Нам нужна помощь конгресса", — заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря минобороны Сабрина Сингх.
В настоящее время конгресс из-за разногласий между сенаторами не может договориться о постоянном бюджете, поэтому принимаются временные бюджеты. Запрос президента Джо Байдена о выделении 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю сенаторами не одобрен. В свою очередь, сенаторы-республиканцы, одобрили помощь только Израилю.