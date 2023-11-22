МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты смогут продолжить финансирование Украины, только если это решение одобрит конгресс, заявили в Пентагоне. Об этом сообщает RT. В США заявили о неспособности продолжать финансирование Киева

"Только если конгресс одобрит наш запрос на дополнительные средства, мы сможем поддерживать Украину. Нам нужна помощь конгресса", — заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря минобороны Сабрина Сингх.

В настоящее время конгресс из-за разногласий между сенаторами не может договориться о постоянном бюджете, поэтому принимаются временные бюджеты. Запрос президента Джо Байдена о выделении 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю сенаторами не одобрен. В свою очередь, сенаторы-республиканцы, одобрили помощь только Израилю.