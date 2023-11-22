ДОХА, 22 ноя — ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС договорилось с Израилем о четырехдневном перемирии в секторе Газа, на этот период будут прекращены все военные действия, также будут освобождены 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских заключенных, сообщается движение в Telegram-канале по итогам прошедших переговоров. Президент ЮАР оценил роль БРИКС в достижении мира в Газе

"После трудных и сложных переговоров на протяжении многих дней мы заявляем, что с помощью Всемогущего Бога мы достигли соглашения о гуманитарном перемирии (временном прекращении огня) сроком на четыре дня, благодаря настойчивым усилиям Катара и Египта, по которому наступает прекращение огня с обеих сторон, а также прекращаются все военные действия оккупационной армии во всех районах сектора Газа, а также прекращается движение ее военной техники в сектор Газа", — отмечается в публикации.

"Договоренность предусматривает доставку нескольких сотен грузовиков гуманитарной, медицинской и топливной помощи во все без исключения районы сектора Газа на севере и юге, а также освобождение 50 задержанных женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из оккупационных тюрем 150 женщин и детей нашего народа в возрасте до 19 лет", — указывается в сообщении.

Также движение сообщило, что договорилось с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части — о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".

ХАМАС при этом предупредил, что его "батальоны останутся в полной боеготовности для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации, несмотря на договоренность о временном перемирии с Израилем".

Кроме того, стороны договорились об обеспечении свободного передвижения палестинцев с севера на юг сектора Газа на период действия четырехдневного гуманитарного перемирия.

"Во время перемирия оккупационные силы обязуются не совершать нападений и не производить задержаний во всех районах сектора Газа, а также обеспечить свободное передвижение граждан с севера на юг по всему шоссе Салах-эд-Дин", — говорится в публикации.