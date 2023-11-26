2023-11-26T18:32:00+03:00
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2023-11-26T18:32:00+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231126/842374965.html
Минтруд сообщил, сколько семей в России поддерживает государство
Макроэкономика
Новости
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13 миллионов семей с детьми до 17 лет сегодня поддерживает государство, заявил статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов. Пудов отметил,... ПРАЙМ, 26.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, поддержка семей
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. 13 миллионов семей с детьми до 17 лет сегодня поддерживает государство, заявил статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов.
Пудов отметил, что лишь 20 лет назад только около миллиона детей пользовались подобными мерами поддержки.
За последние годы активно прогрессировала программа материнский семейный капитал, благодаря которому девять миллионов семей смогли улучшить свое жилье.
"Сегодня с нами победители конкурса "Семья года". Этот конкурс, напомню, мы проводим с 2016 года. И я благодарен его участникам, что они приняли предложение участвовать в этом конкурсе, в нашей экспозиции. И прямо сейчас на стенде прямо за вами разворачивается новая инсталляция "Семья", — сообщил Пудов во время празднования Дня матери в павильоне ВДНХ "Семья. Работа. Долголетие" на выставке "Россия".
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.