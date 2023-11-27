МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий предоставление одному из родителей права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 15 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, имеющего гражданство РФ и осваивающего образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Путин подписал закон о повышении МРОТ

Инициатором проекта выступило заксобрание Ленинградской области.

"В целях поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление одному из родителей (усыновителю, опекуну, попечителю) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 15 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября текущего года), осваивающего образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования", — сказано в пояснительной записке к проекту.

Как отмечается там же, законопроектом также предусмотрена ежегодная индексация данной выплаты, что позволит сохранить ее покупательную способность.