МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон о повышении МРОТ

Доходы бюджета фонда на 2024 год утверждены законом в сумме 3,739 триллиона рублей, на 2025 год – 3,932 триллиона, на 2026 год – 4,192 триллиона рублей. Расходы составят 3,886 триллиона, 3,966 триллиона и 4,21 триллиона рублей соответственно. В результате расходы фонда в 2024 году по отношению к предыдущему году увеличатся на 20,7%, в 2025 году — на 2,1%, в 2026 году — на 6,2%.

Таким образом, бюджет ФОМС на ближайшие три года сформирован с дефицитом: в 2024 году он составит около 147 миллиардов рублей, в 2025 году — 34 миллиарда, в 2026 году – 18 миллиардов. Дефицит планируется покрывать за счет переходящих остатков средств бюджета фонда. Показатели бюджета рассчитаны исходя из численности застрахованных 144,1 миллиона человек, из которых 62,9 миллиона работающие и 81,2 миллиона неработающие, пояснял председатель ФОМС Илья Баланин.

В бюджете ФОМС предусмотрены трансферты из федерального бюджета на 2024 год в размере 486,6 миллиарда рублей, на 2025 год – 504,3 миллиарда, на 2026 год — 526,2 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на финансовое обеспечение медицинской помощи онкологическим больным; на оплату высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС, и родового сертификата; на компенсацию выпадающих доходов ФОМС в связи с установлением ряду плательщиков пониженных тарифов страховых взносов; на проведение медицинской реабилитации.

В структуре расходов бюджета ФОМС на долю субвенций приходится более 80%. При этом субвенция для распределения по субъектам РФ на 2024 год составит порядка 3,12 триллиона рублей, на 2025 год – 3,336 триллиона, на 2026 год – 3,559 триллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом прирост субвенции в 2024 году составит 13,6%, в 2025 году — 6,9%, в 2026 году – 6,7%.

В бюджете фонда также зарезервированы средства нормированного страхового запаса на 2024 год в сумме 257,6 миллиарда рублей, на 2025 год – 248,7 миллиарда, на 2026 год – 248,9 миллиарда рублей. Они будут направляться на софинансирование расходов на оплату труда врачей и среднего медперсонала; на стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических осмотров населения; на оказание медпомощи гражданам, застрахованным по ОМС и проживающим в четырех новых регионах РФ; на финансовое обеспечение отдельных решений кабмина РФ.