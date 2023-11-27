МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Путин подписал закон о повышении МРОТ

В законе отмечается, что приостановка индексации зарплат касается судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей.

Подчеркивается, что данные изменения не касаются военнослужащих и силовиков. В Минфине отмечали, что вопрос индексации этих категорий будет рассматриваться отдельно.

Закон направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в 2024 году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных её федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.