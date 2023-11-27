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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231127/842386155.html
Путин приостановил индексацию зарплат госслужащих
Макроэкономика
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, соответствующий документ размещен на сайте... ПРАЙМ, 27.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, индексация зарплат госслужащих
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В законе отмечается, что приостановка индексации зарплат касается судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей.
Подчеркивается, что данные изменения не касаются военнослужащих и силовиков. В Минфине отмечали, что вопрос индексации этих категорий будет рассматриваться отдельно.
Закон направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в 2024 году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных её федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.