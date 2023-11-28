МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. В Великобритании подвергли штрафу пять компаний, начиная с февраля 2022 года, за нарушение введенного против России режима санкций, рассказал заявил финансовый секретарь британского министерства финансов Найджел Хаддлстон. Пришли с повинной: британцы признались в нарушении санкций против России

Соответствующие сведения содержатся в письменном заявлении, которое чиновник направил членам парламента.

По его словам, сейчас власти королевства проводят расследования в связи с поступившими сведениями касательно нарушения санкционного режима против Москвы, однако для их завершения понадобится период продолжительностью "год или больше".

В России неоднократно подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве указывали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В западных странах не раз высказывались мнения, что санкции против России являются неэффективными. Президент Владимир Путин заявлял ранее, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции серьезно ударили по всей мировой экономике. По словам президента, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей.