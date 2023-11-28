2023-11-28T00:21:00+03:00
2023-11-28T00:22:54+03:00
2023-11-28T00:21:00+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231128/842386963.html
В Британии отчитались о контроле за соблюдением санкций против России
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В Великобритании подвергли штрафу пять компаний, начиная с февраля 2022 года, за нарушение введенного против России режима санкций, рассказал заявил финансовый секретарь... ПРАЙМ, 28.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, санкции против рф, великобритания, россия
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111998.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111998.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111997.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111997.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111985.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111985.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20231109/842211112.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. В Великобритании подвергли штрафу пять компаний, начиная с февраля 2022 года, за нарушение введенного против России режима санкций, рассказал заявил финансовый секретарь британского министерства финансов Найджел Хаддлстон.
Соответствующие сведения содержатся в письменном заявлении, которое чиновник направил членам парламента.
По его словам, сейчас власти королевства проводят расследования в связи с поступившими сведениями касательно нарушения санкционного режима против Москвы, однако для их завершения понадобится период продолжительностью "год или больше".
В России неоднократно подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве указывали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В западных странах не раз высказывались мнения, что санкции против России являются неэффективными. Президент Владимир Путин заявлял ранее, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции серьезно ударили по всей мировой экономике. По словам президента, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей.