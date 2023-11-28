МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. ВВП Украины достигнет уровня 2021 года в 5,5 триллиона гривен лишь в 2030 году, подсчитало РИА Новости по данным украинских министерства экономики и Нацбанка. При этом российская экономика уже по итогам этого года превысит докризисный показатель почти на полтриллиона рублей. В Литве раскрыли главное условие краха Украины

ВВП Украины в прошлом году упал на 29,1% — с 5,5 триллиона гривен до 3,8 триллиона гривен в постоянных ценах. При расчете за базовый берется 2021 год.

Согласно октябрьскому прогнозу Нацбанка Украины, экономика страны вырастет на 4,9% в этом году, на 3,6% в следующем и 6% в 2025 году. В результате через три года внутренний валовый продукт в ценах 2021 года составит около 4,5 триллиона гривен.

После этого при годовых темпах роста в среднем на 4,8% в год экономика достигнет докризисного показателя лишь через пять лет — в 2030 году, когда ее ВВП составит 5,6 триллиона гривен в ценах 2021 года. При этом, например, Международный валютный фонд ждет в 2025-2028 годах рост украинской экономики в среднем на 4,3% в год.

В то же время экономика России, по итогам прошлого года сократившаяся на 2,1%, — до 132,5 триллиона рублей в ценах 2021 года, в этом году вырастет на 2,45% (середина прогноза ЦБ в 2,2-2,7%). В результате объем валового продукта достигнет 135,7 триллиона рублей, что больше докризисного показателя примерно на 445 миллиардов рублей.

Президент России Владимир Путин в сентябре говорил, что валовой внутренний продукт России уже вышел на уровень 2021 года.

Ранее аналитики рейтингового агентства АКРА спрогнозировали, что ВВП России в 2024 году замедлится на 0,5-1,3% с ожидаемых в текущем году 3-3,2%. Кроме того, инфляция в 2023 году, по прогнозу агентства, составит 7-7,5%, в последующие будет замедляться — с 5,2-5,8% в 2024 году до 3,6-4,4% в 2026-ом.