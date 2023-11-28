ПЕКИН, 28 ноя — ПРАЙМ. Премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал к совместному созданию стабильных и безопасных цепочек поставок и производственных цепочек. Премьер КНР заявил о риске фрагментации мировой экономики

Выступая на China International Supply Chain Expo (CISCE) в Пекине, Ли Цян озвучил предложения Китая относительно международного сотрудничества в области логистических и производственных цепочек. В частности, он отметил необходимость совместно выстраивать стабильные и безопасные, беспрепятственно работающие и высокоэффективные, открытые и инклюзивные, взаимовыгодные цепочки поставок и производственные цепочки.

"Это требует от нас того, чтобы мы продвигали сотрудничество в духе взаимного уважения и равного отношения друг к другу, укрепляли ключевые производственные цепочки, осуществляли координацию ресурсов в глобальном масштабе", — сказал Ли Цян.

Он подчеркнул, что все проблемы и сложности должны решаться всеми странами сообща.

China International Supply Chain Expo (CISCE) впервые проходит в Китае с 28 ноября по 2 декабря, в общей сложности в ней принимают участие 515 компаний из Китая и других стран. Выставочная площадь Экспо составляет 100 тысяч квадратных метров. Выставочное пространство разделено на различные тематические зоны, в частности, посвященные зеленым технологиям в сельском хозяйстве, чистой энергетике, цифровым технологиям, здоровому образу жизни и так далее. На выставке представлены стенды компаний из таких стран как США, Япония, Великобритания, Германия, Вьетнам, Таиланд, Бразилия, Австралия, Сингапур, Южная Корея, Венгрия, Турция и других.