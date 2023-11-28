МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Провозглашение "независимости Тайваня" приведет к войне, предупредил представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, его слова приводит CGTN. СМИ назвали последствия слов Байдена о "диктаторе Си Цзиньпине"

Чиновник сделал это заявление в ответ на недавние комментарии политиков Тайваньской Демократической прогрессивной партии Лай Цзинте и Сяо Бихима об отношениях между двумя сторонами пролива. По сообщениям СМИ, они выразили мнение, что у КНР нет "графика силового нападения" на тайваньский регион.

Чэнь заявил, что КНР не будет терпеть или проявлять снисходительность к силам "независимости Тайваня", если они осмелятся пойти на риск и провоцировать соответствующие инциденты.

Он сослался на Закон о борьбе с сецессией, в котором говорится, что государство должно использовать немирные средства и другие необходимые меры для защиты суверенитета и территориальной целостности Китая.

"Я хочу подчеркнуть, что "независимость Тайваня" означает войну", — добавил представитель.

Лай и Сяо — политики, выступающие за независимость Тайваня, искажали факты и преуменьшали вред и опасность сепаратистской деятельности, связанной с "независимостью Тайваня", чтобы обмануть избирателей на выборах руководства островного региона в 2024 году, подчеркнул Чэнь.

Он призвал жителей Тайваньского региона выступить против "независимости" и способствовать возвращению отношений между двумя сторонами пролива на путь мирного развития.