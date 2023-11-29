МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Газета Politico назвала главу Банка России Эльвиру Набиуллину главным "разрушителем" года, этого звания она была удостоена за вклад в усиление российской экономики. Путин прокомментировал кредитно-денежную политику ЦБ

Рейтинг был представлен на мероприятии Politico, прошедшем в Брюсселе. Там перечислили "наиболее влиятельных персон за год" в таких категориях, как "деятели", "мечтатели", и "разрушители". Руководитель российского ЦБ была названа главным "разрушителем". Это объяснили тем, что во многом благодаря ее действиям планы западных стран уничтожить экономику России не осуществились.

"За десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль", – отмечается в публикации.

Подчеркивается, что благодаря политике Банка России стране "удалось предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций".

В свою очередь, глава правительства Италии Джорджа Мелони удостоена титула главного "деятеля" года.

"Мелони приступила к осуществлению конституционных реформ, которые могут значительно расширить полномочия премьер-министра", – отмечает издание.

Владимир Зеленский при этом был охарактеризован как главный "мечтатель" года.