2023-11-29T03:18:29+03:00
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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231129/842400406.html
"В начале декабря": польский генерал посоветовал ВСУ готовиться
Макроэкономика
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Наступление зимы на Украине означает, что планируемое Россией наступление может состояться в ближайшее время — в первой половине декабря, такое мнение высказал в интервью... ПРАЙМ, 29.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, польша, сво, россия, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Наступление зимы на Украине означает, что планируемое Россией наступление может состояться в ближайшее время — в первой половине декабря, такое мнение высказал в интервью Wirtualna Polska генерал Вальдемар Скшипчак.
По его словам, через несколько недель погода прояснится, не будет метелей, земля заледенеет, и "русские перейдут в наступление".
"Русские еще не начали наступать. Пока они готовят удобные позиции для нанесения ударов по украинской обороне", — полагает Скшипчак.
В этих условиях, по мнению генерала, ВСУ не следует думать о том, как проводить атаки, потому что они не могут себе этого позволить, а должны сосредоточиться на обороне.
"Об этом не говорят, но каждый день на фронте гибнет около тысячи украинских солдат", — сказал он.