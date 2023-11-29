МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Наступление зимы на Украине означает, что планируемое Россией наступление может состояться в ближайшее время — в первой половине декабря, такое мнение высказал в интервью Wirtualna Polska генерал Вальдемар Скшипчак. В США рассказали о "головной боли" ВСУ

По его словам, через несколько недель погода прояснится, не будет метелей, земля заледенеет, и "русские перейдут в наступление".

"Русские еще не начали наступать. Пока они готовят удобные позиции для нанесения ударов по украинской обороне", — полагает Скшипчак.

В этих условиях, по мнению генерала, ВСУ не следует думать о том, как проводить атаки, потому что они не могут себе этого позволить, а должны сосредоточиться на обороне.

"Об этом не говорят, но каждый день на фронте гибнет около тысячи украинских солдат", — сказал он.