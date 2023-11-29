МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Городские коммунальные службы должны ликвидировать последствия снегопада в течение четырех суток, отметил в интервью радио Sputnik председатель правления Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин. Эксперты раскрыли, сколько россияне тратят на подготовку машины к зиме

"Коммунальные службы должны ликвидировать последствия снегопада в течение четырех суток. Однако тротуары, подходы к домам и социальным учреждениям должны быть очищены в течение четырех часов после окончания снегопада", — сказал он.

Эксперт уточнил, что отсчет времени ведется не с момента начала снегопада, а с момента окончания.

Жаловаться на плохую уборку снега нужно в управляющую компанию или на городские порталы, в административные инспекции, добавил он.

"Если речь идет о придомовой территории, есть еще один орган надзора – это жилищная инспекция, или административно-техническая инспекция", — сказал Крохин.

При этом, если жалобы не помогли, можно обратиться в прокуратуру.

Сосульки должны быть убраны немедленно. Если физически это сделать сложно, например, необходимо применять труд альпинистов, тогда в опасном месте проход должен быть запрещен, подчеркнул юрист.