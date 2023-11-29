Юрист Крохин: службы должны устранить последствия снегопада в течение 4 суток
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Городские коммунальные службы должны ликвидировать последствия снегопада в течение четырех суток, отметил в интервью радио Sputnik председатель правления Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин.
"Коммунальные службы должны ликвидировать последствия снегопада в течение четырех суток. Однако тротуары, подходы к домам и социальным учреждениям должны быть очищены в течение четырех часов после окончания снегопада", — сказал он.
Эксперт уточнил, что отсчет времени ведется не с момента начала снегопада, а с момента окончания.
Жаловаться на плохую уборку снега нужно в управляющую компанию или на городские порталы, в административные инспекции, добавил он.
"Если речь идет о придомовой территории, есть еще один орган надзора – это жилищная инспекция, или административно-техническая инспекция", — сказал Крохин.
При этом, если жалобы не помогли, можно обратиться в прокуратуру.
Сосульки должны быть убраны немедленно. Если физически это сделать сложно, например, необходимо применять труд альпинистов, тогда в опасном месте проход должен быть запрещен, подчеркнул юрист.
https://1prime.ru/macroeconomics/20231129/842400605.html