ПЕКИН, 30 ноя — ПРАЙМ. Очевидно, что установленная лидерами РФ и КНР на конец 2024 года планка годового товарооборота в 200 миллиардов долларов уже преодолена, заявил в четверг посол России в Китае Игорь Моргулов. Китайский предприниматель отметил рост спроса на российскую продукцию в КНР

"Высокую динамику демонстрирует взаимодействие в торгово-экономической сфере, которое не только с честью выдержало испытание пандемией и санкционным давлением на оба наши государства, но и имеет самые широкие перспективы для дальнейшего развития", — заявил Моргулов на 14-м пленарном заседании Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Пекине.

Он отметил, что "по итогам десяти месяцев этого года двусторонний товарооборот достиг 196,5 миллиарда долларов".

"И, конечно, ни у кого нет сомнений, что поставленная в свое время руководителями наших стран "планка" в 200 миллиардов долларов, причем, я обращаю внимание, что эта цель была поставлена на конец 2024 года, очевидно, она уже преодолена", — подчеркнул он.

По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024-му. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.

ЭНЕРГОПРОЕКТЫ

Россия и Китай продолжают реализацию крупных проектов в энергетической сфере и с полным основанием говорят о формировании российско-китайского энергетического альянса, заявил Моргулов.

"Продолжается реализация крупных проектов в энергетической сфере, мы с полным основанием говорим о формировании российско-китайского энергетического альянса, прилагаются целенаправленные усилия для наращивания высокотехнологического, инновационного и инвестиционного сотрудничества", — заявил Моргулов на 14-м пленарном заседании Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Пекине.

Он добавил, что "все более значимую роль играет межрегиональное измерение двусторонних связей, последовательно продвигаются гуманитарные обмены".