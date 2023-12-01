СТАМБУЛ, 1 дек — ПРАЙМ. Турецкие власти рассчитывают, что инфляция снизится почти в два раза до 34% к концу 2024 года, заявил министр финансов Мехмет Шимшек. Эрдоган верит в скорое укрепление турецкой лиры

"Самой важной целью нашей среднесрочной программы финансовых реформ является стабильность цен, для этого необходимо снизить инфляцию до однозначных показателей. Наша цель – взять инфляцию под контроль в этом году, а к концу 2024 года снизить ее до 34%. В 2025 и к концу 2026 года – снизить ее до однозначных показателей. Это самое важное, для этого мы перешли к рационализации в монетарной политике", — заявил Шимшек в интервью телеканалу TRT Haber.

По словам министра, серьезное уменьшение инфляции стоит ожидать во второй половине 2024 года. Министр также отметил, что власти ведут работу по созданию "более справедливой" системы взимания налогов.

Глава центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан заявляла, что прогнозирует ускорение официальной инфляции в стране до 65% по итогам года и замедление до 36% в следующем году и 14% — в 2025-м.

Годовая инфляция в Турции составила 61,36% по итогам октября, сообщал Институт статистики Турции (TUIK). При этом независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель в годовом выражении составил более 126%. В ноябре ЦБ Турции повысил учётную ставку до 40% с 35%. Глава ЦБ в июле заявляла, что турецкая экономика "стабилизируется" в 2025 году.