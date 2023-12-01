МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) одобрил пакет программ социальной помощи Украине, предназначенный для наиболее уязвимых людей, пострадавших от разрушительных последствий военного конфликта. Минфин Украины раскрыл объем полученной в ноябре помощи

Проект "Инвестиции в социальную защиту для обеспечения инклюзивности, устойчивости и эффективности" (INSPIRE) финансируется за счет кредита Всемирного банка в размере 1,2 миллиарда долларов, обеспеченного трастовым фондом при поддержке правительства Японии.

"Ожидается, что этот проект охватит почти десять миллионов украинцев в период наибольшей нужды. Он укрепит потенциал правительства Украины по оказанию социальной поддержки бедным и уязвимым слоям населения в критический момент, когда приближается зима", — говорится в пресс-релизе ВБ.

Как отмечается, с начала конфликта мобилизованная Всемирным банком поддержка позволила правительству Украины предоставлять основные услуги, которыми охвачено более 15 миллионов украинцев. С учетом сегодняшнего заявления ВБ уже передал более 38 миллиардов долларов в виде чрезвычайного финансирования для поддержки Украины.