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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231201/842427975.html
Всемирный банк одобрил пакет социальной помощи Украине на $1,2 миллиарда
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Всемирный банк (ВБ) одобрил пакет программ социальной помощи Украине, предназначенный для наиболее уязвимых людей, пострадавших от разрушительных последствий военного конфликта... ПРАЙМ, 01.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, всемирный банк, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) одобрил пакет программ социальной помощи Украине, предназначенный для наиболее уязвимых людей, пострадавших от разрушительных последствий военного конфликта.
Проект "Инвестиции в социальную защиту для обеспечения инклюзивности, устойчивости и эффективности" (INSPIRE) финансируется за счет кредита Всемирного банка в размере 1,2 миллиарда долларов, обеспеченного трастовым фондом при поддержке правительства Японии.
"Ожидается, что этот проект охватит почти десять миллионов украинцев в период наибольшей нужды. Он укрепит потенциал правительства Украины по оказанию социальной поддержки бедным и уязвимым слоям населения в критический момент, когда приближается зима", — говорится в пресс-релизе ВБ.
Как отмечается, с начала конфликта мобилизованная Всемирным банком поддержка позволила правительству Украины предоставлять основные услуги, которыми охвачено более 15 миллионов украинцев. С учетом сегодняшнего заявления ВБ уже передал более 38 миллиардов долларов в виде чрезвычайного финансирования для поддержки Украины.