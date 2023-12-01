ТОКИО, 1 дек — ПРАЙМ. Япония ввела санкции против четырех организаций и четырех частных лиц, которых она считает причастными к ядерной и ракетной программам КНДР и другой деятельности, запрещенной резолюциями СБ ООН, сообщил МИД Японии. В Японии выразили беспокойство из-за действий России и Китая

В списке компания — Intellekt LCC, расположенная в Москве, гражданин России Сергей Козлов и гражданин КНДР, проживающий в Москве.

"В качестве вклада в международные усилия для мира во всем мире наша страна вводит меры в виде заморозки активов в связи с ядерной и другими программами по созданию оружия массового поражения, а также ракетной программой и другими, запрещенными Северной Корее резолюциями СБ ООН", — говорится в сообщении.

В списке организаций, кроме того, значатся Versor S.R.O из Словакии, Air Koryo Trading Corporation, расположенная в Китае и Северной Корее, и некая организация Kimsuky, адрес не указан.

Также в список лиц, помимо Сергея Козлова, попали проживающий в Москве гражданин Северной Кореи Чон Чжин Ён, проживающий в Словакии выходец из Азербайджана Ашот Мкртичев, проживающий в Китае гражданин КНДР Ри Сок и проживающий в Минске гражданин КНДР Чон Ён Нам.

Новые санкции против КНДР Япония ввела вместе с США, Южной Кореей и Австралией в качестве ответной меры на запуск спутника, об этом на пресс-конференции в Токио заявила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава.

"Северная Корея 21 ноября провела запуск спутника с использованием технологий баллистических ракет. Это непосредственная и серьезная угроза безопасности нашей страны, а также это угрожает миру и безопасности региона и мира в целом и является неприемлемым. В связи с этим наша страна вместе с США, Южной Кореей и Австралией сегодня на заседании правительства для комплексного разрешения проблем японских граждан, удерживаемых в Северной Корее, ядерной и ракетной программ одобрила введение дополнительных санкций против Северной Кореи в виде заморозки активов в отношении четырех организаций и пяти частных лиц, причастных к ядерной и ракетной программам, которые запрещены резолюциями СБ ООН", — сказала она.