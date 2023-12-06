ВАШИНГТОН, 6 дек — ПРАЙМ. Республиканцы в сенате США ушли с брифинга, организованного по запросу администрации и посвященного помощи Украине и Израилю, так как не получили от демократов ответа на свои предложения, заявил сенатор Митт Ромни.

Ранее администрация президента Джо Байдена запросила 106 миллиардов долларов, которые включают свыше 60 миллиардов на помощь Украине, около 14 миллиардов на поддержку Израиля. Эти средства также предусмотрены на удовлетворение ряда иных нужд американской внешней политики. Конгрессмены от республиканской партии требуют увязки запроса о деньгах для Израиля и Украины с новыми ассигнованиями на охрану госграницы Соединенных Штатов. Администрация настаивает на срочном утверждении помощи Украине, так как согласованные конгрессом средства уже на исходе и исчерпаются к концу текущего года.

"Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине. Мы это знаем и согласны с этим", — сказал Ромни журналистам.

В итоге инициированный демократами "секретный брифинг", где предполагалось убеждать сенаторов в важности направления новых средств Украине, провалился. "В последний момент" свое участие в нем отменил и Владимир Зеленский.

Байден так и не получил однозначной поддержки у конгрессменов своего запроса о выделении 106 миллиардов долларов. Палата представителей, где большинство у республиканцев, высказалась за выделение помощи лишь Израилю, однако сенат, контролируемый демократами, эту инициативу заблокировал. Для запроса нужно утверждения обеими палатами и последующей подписи президента. Тем временем выделенные для помощи Украине деньги кончаются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Киеву пакеты вооружений сокращаются. Во время визита на Украину министр обороны США Ллойд Остин объявил о следующем пакете помощи на 100 миллионов долларов, но он является частью ранее одобренных средств.

По данным телеканала NBC News, обе партии США попытались согласовать позиции по запросу Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, однако переговоры провалились, поскольку у сторон не получилось договориться относительно требований республиканцев по ужесточению миграционного законодательства. Если законодательный орган не сможет прийти к соглашению о помощи Киеву сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул — они начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Нижняя палата возобновит деятельность 9 января, а верхняя — 8 января.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД подчеркивали, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров отмечал, что Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Британии, ФРГ, Италии и других государствах.