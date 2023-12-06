МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. ФРГ не является союзником Украины и связана обязательством вмешиваться в рамках какого бы то ни было альянса, заявил в интервью ZDF глава немецкого минобороны Борис Писториус. Вице-канцлер Германии обсудил с пранкерами ситуацию на Украине

По его словам, Германия находится на втором месте по масштабам оказания помощи Киеву, "намного опережая других".

"Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем остальным союзникам и партнерам", — сказал министр, комментируя заявления, что Украина получает недостаточно военной помощи.

Его спросили, означает ли это ситуацию, когда "объединенный Запад" не способен "дать отпор". Писториус ответил: "Мы, во-первых, не являемся союзником Украины. Это значит, что мы не находимся в ситуации, которая обязывает вмешиваться в рамках альянса".

Он добавил, что в настоящее время ФРГ сталкивается с тем, что военная промышленность не в состоянии обеспечить поставки по определенным направлениям в нужных объемах. "Это вопрос темпа, нельзя бесконечно влиять на темп", — пояснил глава ведомства.

Он отметил, что ход конфликта "трудно предсказать". Министр призвал делать ставку прежде всего на "устойчивость поставок, невзирая на любые возможные проблемы".

Ранее Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками вооружения, но и подготовкой кадров в Великобритании, ФРГ, Италии и других странах.