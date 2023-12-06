МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Ряд государств Евросоюза выступили против предложения использовать прибыль с замороженных российских активов с целью помощи Киеву, пишет газета Politico со ссылкой на чиновников. Британия заявила о новых санкциях против России

По данным издания, с таким предложением выступила Испания, председательствующая в Совете ЕС. Оно обсуждалось на встрече представителей объединения. Согласно оценкам Мадрида, прибыль от резервов Банка России к 2027 году может достичь 15-17 миллиардов евро.

"Несколько стран заявили, что предложение Испании не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины, поскольку Киеву понадобятся месяцы, возможно, даже годы, чтобы получить эти деньги", — говорится в статье. Кроме того, представители стран-участниц не могли понять, откуда в Мадриде получили сведения о таких показателях прибыли.

Некоторые дипломаты высказали предположение, что проект Испании, который не соответствует взглядам руководства других стран, был составлен с незнанием настроений в Евросоюзе. Другие полагают, что Мадрид тем самым рассчитывал добиться перенаправления денег для Украины в другие сферы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке (российских) авуаров никак не получается".