МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Проект закона, предусматривающего выделение многомиллиардной помощи в том числе для Украины и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате конгресса США, рассмотрение документа тем самым заблокировано, следует из трансляции. В США оценили высокий риск поражения Украины в конфликте

Демократы ранее вынесли ходатайство о завершении дебатов и постановке запроса на голосование верхней палатой. Чтобы закончить процедуру, было необходимо предварительное утверждение данного решения 60 членами сената. Согласно итогам голосования, ходатайство об окончании дебатов не получило необходимой поддержки, и верхняя палата пока не может приступить к рассмотрению запроса по существу и тем более его утвердить.

Проект закона предусматривает направление многомиллиардного финансирования с целью оказания помощи Украине, Израилю, а также меры по урегулированию ситуации на южной границе США.

Вопрос, касающийся охраны госграницы, стал камнем преткновения при рассмотрении проекта о новой помощи Украине. Конгрессмены-республиканцы заявили, что не будут поддерживать выделение средств Киеву, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы.

В связи с неопределенностью в законодательном органе по вопросу оказания поддержки Киеву президент Джо Байден выступил со спецобращением. Глава Белого дома призвал конгресс незамедлительно утвердить запрос о средствах для Украины. Как заявил президент, республиканцы "стреляют Украине в колено", когда увязывают выделение ей новых денег с выполнением своих бескомпромиссных требований по вопросу погранично-миграционной реформы.

Белый дом ранее предупреждал, что есть большой риск того, что Киев может проиграть, если помощь со стороны Соединенных Штатов перестанет поступать.