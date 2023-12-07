ВАШИНГТОН, 7 дек — ПРАЙМ. США направят советника в министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины в том числе для борьбы с коррупцией, сообщил Белый дом.

Как следует из сообщения Белого дома, госдеп направит советника в министерство по стратегическим отраслям Украины в том числе для "борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в критически важные отрасли".