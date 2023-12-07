2023-12-07T04:42:56+03:00
2023-12-07T04:42:56+03:00
2023-12-07T04:42:56+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231207/842485027.html
Белый дом анонсировал отправку советника на Украину
Макроэкономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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США направят советника в министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины в том числе для борьбы с коррупцией, сообщил Белый дом. Как следует из сообщения Белого... ПРАЙМ, 07.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, сша, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 7 дек — ПРАЙМ. США направят советника в министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины в том числе для борьбы с коррупцией, сообщил Белый дом.
Как следует из сообщения Белого дома, госдеп направит советника в министерство по стратегическим отраслям Украины в том числе для "борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в критически важные отрасли".