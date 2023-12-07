МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Австралия ввела санкции против 13 граждан РФ, связав их с делом признанного в России иностранным агентом Владимира Кара-Мурзы, заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг. Великобритания расширила список санкций против России

"Австралия ввела адресные финансовые санкции в стиле закона Магнитского и запрет на поездки в отношении трех агентов Федеральной службы безопасности", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Как отмечается, Австралия также ввела финансовые санкции и запреты на поездки в отношении десяти граждан РФ, включая заместителя министра. Имена этих людей не называются.

Кара-Мурза-младший – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.