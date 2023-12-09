ПЕКИН, 9 дек — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в ноябре 2023 года оказался отрицательным, составив минус 0,5% по сравнению с показателем прошлого года, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР.

За первые одиннадцать месяцев 2023 года индекс потребительских цен в стране увеличился на 0,3% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года.

CPI в городах в ноябре упал на 0,4% по сравнению с прошлым годом, а в сельской местности — на 0,8%. Продовольственные товары подешевели на 4,2%, цены на непродовольственные товары выросли на 0,4%, потребительские подешевели на 1,4%, услуги подорожали на 1%.

Цены на свежие фрукты в ноябре в годовом выражении выросли на 2,7%, на овощи и зелень выросли на 0,6%, цены на мясо снизились на 19,2%, в том числе свинина подешевела на 31,8%.

Услуги здравоохранения в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 1,3%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1,8%, на транспорт и связь упали на 2,4%, цены на жилье выросли на 0,3%.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в ноябре в годовом выражении снизился на 3%.

Ранее официальный представитель государственного статистического бюро КНР Лю Айхуа заявила, что ситуация с низкими ценами в Китае постепенно смягчится, дефляции в стране не произойдет.

С февраля этого года индекс потребительских цен (CPI) Китая не поднимался выше 1%, нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре, отрицательным индекс был в июле и октябре. Ранее в статбюро заявляли, что замедление роста CPI в годовом исчислении объясняется высокой базой в соответствующем периоде 2022 года.

По итогам 2022 года инфляция в Китае составила 2%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2023 году CPI составит около 3%.