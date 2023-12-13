МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Рост ВВП России в третьем квартале 2023 года составил 5,5%, а за девять месяцев – 3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата. Росстат отметил очередное подорожание яиц

Статистическое ведомство в среду опубликовало первую оценку динамики ВВП в третьем квартале 2023 года, сделанную производственным методом. Она совпала с предварительной оценкой, которая была опубликована в ноябре. Оценка же за январь-сентябрь улучшена (предварительная составляла 2,9%).

"Объем ВВП России за третий квартал 2023 года составил в текущих ценах 44 151,3 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно третьего квартала 2022 года составил 105,5%, относительно второго квартала 2023 года – 107,8%. Индекс-дефлятор ВВП за третий квартал 2023 года по отношению к третьему кварталу 2022 года составил 109,4%", — говорится в документе.

"Объем ВВП за январь-сентябрь 2023 года составил в текущих ценах 119 542,8 миллиарда рублей, индекс его физического объема относительно января-сентября 2022 года составил 103%", — сообщает также ведомство.

Как ранее сообщал Росстат, в первом квартале текущего года ВВП РФ снизился на 1,8%, во втором — вырос на 4,9%.

Исходя из последних высказываний властей, рост ВВП в этом году составит 3,5%.