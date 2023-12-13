МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. В этом году стоимость российского сахара остается одной из самых низких в мире, что обеспечивает спрос на него со стороны в том числе промышленных потребителей, сообщили в пресс-службе Минсельхоза со ссылкой на данные Союзроссахара. Минсельхоз ожидает стабилизации цен на яйца в ближайшее время

"По оценке Союзроссахара, в этом году стоимость российского сахара остается одной из самых низких в мире, что обеспечивает спрос на него со стороны в том числе промышленных потребителей. Стоит отметить, что доступные цены на сахар позволяют повысить конкурентоспособность производства отечественной сахаросодержащей продукции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году производство сахарной свеклы существенно возросло. В настоящее время валовый сбор культуры составляет 51,7 миллиона тонн, что более чем на 4 миллиона тонн превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Рост урожая способствует развитию переработки. За десять месяцев текущего года производство сахара в России увеличилось на 14,6% и достигло 4,19 миллиона тонн. По данным Союза сахаропроизводителей России, в этом сезоне ожидается второй результат в истории современного свеклосахарного подкомплекса. Объемов производства свекловичного сахара будет достаточно не только для обеспечения внутренней потребности, но и для экспорта в страны ЕАЭС и СНГ.

Учитывая сезонность производства свекловичного сахара, традиционно в октябре-декабре объем предложения на внутреннем рынке превышает спрос, что отражается на ценах, сообщает ведомство. Так, за последний месяц отпускные цены на сахар снизились на 1,8%. Тренд сохранился и на прошедшей неделе. Динамика цен производителей в настоящее время транслируется и в розницу.