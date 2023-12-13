МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Минфин России не использует курсовые изменения для пополнения бюджета и не стремится к укреплению или ослаблению рубля, а руководствуется заложенными прогнозными значениями, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Минфин оценил применение цифрового рубля в бюджетном процессе

"Мы не используем курс для того, чтобы пополнить бюджет. Это априори. Мы руководствуемся теми прогнозными значения курса, которые заложили при подготовке бюджета. Курс плавающий, для нас главное — я несколько раз высказывался — чтобы была предсказуемость. Поэтому мы не стремимся здесь ослабить курс и пополнить доходы или, наоборот, укрепить, простимулировать импортеров. Курс плавающий, но он должен быть прогнозируемым и приемлемым для наших участников внешнеэкономической деятельности и для населения", — сказал он в интервью "Известиям".

Силуанов пояснил, что "задача Минфина — обеспечить снижение волатильности курса". Он отметил, что для этого был введен контроль за возвратом валютной выручки, установлен мониторинг за ее продажей на российском валютном рынке. По словам Силуанова, даже подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ руководствуется в своей деятельности тем, чтобы валютный рынок был устойчивым.

Как отмечал министр в начале декабря, предпринятые властями РФ меры по стабилизации курса рубля, в числе которых контроль за возвратом валютной выручки, играют свою роль. В октябре Силуанов подчеркивал, что Минфин не планирует влиять на курс рубля в случае недополучения доходов бюджета РФ — цель пополнить бюджет за счет курсовых соотношений не стоит.

Президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Кроме того, представители Росфинмониторинга в отдельных компаниях должны в том числе мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования.

Согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов, среднее значение курса доллара будет в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году — 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах — на уровне 91,1 и 92,3 рубля за доллар соответственно.