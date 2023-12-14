БРЮССЕЛЬ, 14 дек — ПРАЙМ. Последний в 2023 году саммит стран ЕС пройдет в четверг и пятницу в Брюсселе, он планировался как "исторический", так как ожидается принятие ряда важных решений по расширению в ближайшем будущем Евросоюза. Встреча действительно рискует войти в историю, но только непримиримыми разногласиями между членами, совершенно недемократическим давлением на несогласных и попытками "продавить" выгодные Брюсселю решения обещаниями и угрозами. Орбан заявил, что прием Украины в Евросоюз обернется блоку катастрофой

Как сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник, он ждет "сложный" саммит и "интенсивные" дискуссии. "Вы знаете, как проходят наши двухдневные саммиты, иногда дискуссии могут продолжаться всю ночь, а затем возобновляться утром", — сказал он.

Встреча в верхах 14 декабря традиционно стартует утром с приездов европейских лидеров и их выступлений перед журналистами, в которых они озвучат свои ожидания и позицию по ключевым пунктам повестки.

Тем в повестке много, но главных и наиболее болезненных — всего две, и по обеим на подготовительных заседаниях постпредов стран ЕС, которые проходили перед саммитом ежедневно, позиции сближены так и не были. Это пересмотр в сторону значительного увеличения многолетнего бюджета ЕС на период с 2024 по 2027 год (примерно на 66 миллиардов евро, из которых 50 миллиардов должны пойти на макрофинансовую помощь Украине), а также будущее расширение Евросоюза, главным персонажем которого также должна стать Украина, претендующая на запуск официальных переговоров о членстве.

Кроме того, в повестке лидеров значатся вопросы миграции, безопасности, Ближний Восток, оборона, реформы Евросоюза и отчет Испании за прошедшие шесть месяцев ее председательства в Совете ЕС.

Стартуют заседания саммита в четверг в 10.00 по времени Брюсселя (12.00 мск) с обсуждения многолетнего бюджета и расширения. Главным раздражителем на встрече станет, как ожидается, Венгрия в лице ее премьера Виктора Орбана. Его имя в преддверии саммита упоминалось на всех встречах и брифингах, политики и журналисты на все лады обвиняли его в отсутствии солидарности, нежелании "мыслить исторически" и даже в попытках торговаться с целью разблокировать положенное Венгрии, но заблокированное Еврокомиссией солидное европейское финансирование в 10 миллиардов евро.

Именно Венгрия в настоящее время препятствует утверждению практически всех решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт категорически не согласен на начало переговоров с Киевом о членстве Украины в ЕС, предлагая даже не выносить этот вопрос на саммит, а вернуться к нему "через 5-10 лет" после выработки новой стратегии отношений с Украиной. В кулуарах европейских институтов поговаривают, что эту позицию Будапешта по Украине "негласно" поддерживает и ряд других стран Евросоюза.

Венгрия также предлагает Киеву прежде, чем обсуждать будущее финансирование, отчитаться за уже потраченные за последние 1,5 года европейские деньги, а это, по оценке главы Евросовета Шарля Мишеля, 83 миллиарда евро.

Мишель, а также президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские политики пытались и не оставляют попыток убедить Орбана поменять непримиримую позицию и "последовать за европейским большинством", тем более, что все эти решения на саммите придется принимать единогласно, а единства в ЕС как раз не наблюдается. В Европе считают, что США нажились на конфликте на Украине

В минувший вторник Еврокомиссия сообщила, что совершенно неожиданно получила из Будапешта последние пояснения по своим претензиям по вопросам верховенства права в этой стране, из-за которых Венгрии до сих пор не одобряют выделение 10 миллиардов финансирования из бюджета ЕС. В ЕК обещали изучить пояснения и дать ответ, но журналисты заподозрили, что деньги Будапешту обещали разморозить как раз накануне саммита, ожидая в таком случае большей сговорчивости венгерского премьера по "украинским вопросам".

При этом высокопоставленный источник в ЕС в беседе с журналистами отказался прогнозировать решения саммита, сославшись на то, что "все будет решаться в ходе дискуссий лидеров", однако допустил, что в традиционных письменных выводах, которые обычно публикуются по итогам встречи в верхах, может и вовсе отсутствовать параграф про расширение ЕС в случае, если не удастся договориться по Украине.

На эту перспективу болезненно отреагировали другие кандидаты в ЕС, включая Молдавию, Балканы, а также Грузию, которая ждет от Брюсселя предоставление статуса страны-кандидата. Они опасаются, что отсутствие решения по Украине может заблокировать весь пакет по расширению.

Европейские дипломаты в беседах со СМИ допускали, что в случае отсутствия договоренности по членству Украины, принятие решения могут отложить до марта будущего года или же назначить внеочередной саммит ЕС, к примеру, в январе.

Мишель в пригласительном письме на саммит европейским лидерам призвал их "проявить готовность к компромиссу", однако, в то же время, в совершенно бескомпромиссной форме указал лидерам, что они "должны" согласовать, а именно: "должны предоставить Украине постоянную и устойчивую политическую, финансовую и военную поддержку и, в частности, прийти к соглашению о предоставлении 50 миллиардов евро для ее долгосрочной стабильности", а также "должны согласиться начать переговоры с Украиной о вступлении".