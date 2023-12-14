МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила правила, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью "Известиям". Налоговые долги компаний перед бюджетом достигли уровня до начала СВО

"Бюджетное правило введено для того, чтобы определять предельную планку расходов, формировать запасы ФНБ при благоприятной конъюнктуре, и наоборот. На следующую трехлетку была принята новая конструкция правила. Менять его в ближайшее время не планируем", — сказал он.