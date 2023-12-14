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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231214/842556781.html
Минфин не планирует менять конструкцию бюджетного правила
Макроэкономика
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Минфин РФ не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила правила, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью "Известиям". "Бюджетное правило введено... ПРАЙМ, 14.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, минфин рф, антон силуанов, бюджетное правило
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила правила, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью "Известиям".
"Бюджетное правило введено для того, чтобы определять предельную планку расходов, формировать запасы ФНБ при благоприятной конъюнктуре, и наоборот. На следующую трехлетку была принята новая конструкция правила. Менять его в ближайшее время не планируем", — сказал он.