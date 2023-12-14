МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Экономика России в 2023 году вырастет на 3,5%, в следующем году положительные тренды сохранятся, сообщил в интервью "Известиям" министр финансов Антон Силуанов. Минфин не планирует менять конструкцию бюджетного правила

"Прошлый год был периодом серьезных решений и выбора приоритетов. И можно сказать, мы выбрали правильный путь. Мы поддержали людей и главные отрасли экономики, которые обеспечивали занятость граждан и технологическую независимость страны. Это сработало: в 2023 году рост ВВП будет 3,5%, в следующем — также положительные тренды", — сказал Силуанов.

По его словам, при принятии бюджета на трехлетку 2024-2026 годов власти заложили в него ключевые приоритеты.

"Главное — обеспечить макроэкономическую стабильность, контроль за инфляцией, расходами казны и сконцентрировать ресурсы на ключевых задачах. Нужно сделать так, чтобы население меньше чувствовало введенные ограничения, а бизнес понимал, что государство поможет в сложной ситуации. Принятый бюджет отвечает всем этим требованиям", — пояснил министр.

Официальный прогноз министерства экономического исходит из того, что рост экономики в текущем году составит 2,8%, но власти уже неоднократно высказывались, что фактически рост будет выше.

На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что министерство оценивает рост ВВП РФ в 2023 году в 3,5%, но формально пересматривать прогноз не будет.