МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. МВД России объявило в розыск руководителя главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Песенка Зеленского на Украине спета, заявили в Совфеде

"Буданов Кирилл Алексеевич. Дата рождения: 4 января 1986 года. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — сообщается на сайте российского МВД.

Статья УК, по которой разыскивается Буданов, не приводится.

ФСБ России ранее заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту. Взрывное устройство оказалось закамуфлировано в рулоны с полиэтиленовой строительной пленкой, размещенной на 22 паллетах, общим весом почти 22,8 тонны.

Следственный комитет России 3 октября заочно предъявил Буданову обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По данным ведомства, глава ГУР причастен к более ста атакам с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов по Москве и Московской области, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов России, которые были произведены с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.