2023-12-14T03:20:36+03:00
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2023-12-14T03:20:36+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231214/842557331.html
Сенат США проголосовал за проект оборонного бюджета на 2024 год
Макроэкономика
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Сенат США поддержал оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год объемом в 886 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования. Документ объемом свыше 3 тысяч... ПРАЙМ, 14.12.2023
макроэкономика, впк, экономика, новости, сенат сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 14 дек — ПРАЙМ. Сенат США поддержал оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год объемом в 886 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
Документ объемом свыше 3 тысяч страниц предполагает рекордные ассигнования на оборонные нужды США, примерно на 3% превышающие показатель предыдущего года. Ранее в конгрессе была сформирована комиссия для согласования деталей различающихся по содержанию проектов оборонного бюджета, подготовленных сенатом и палатой представителей. Теперь же каждая из палат голосует по единому, согласованному документу.
После того, как проект оборонного бюджета будет утвержден и сенатом, и палатой представителей, документ поступит на подпись президенту Джо Байдену.
Законопроект об ассигнованиях на национальную оборону принимается конгрессом на ежегодной основе. В документе фиксируются руководящие принципы оборонной политики США на предстоящий год, а также то, в каком объеме и по каким направлениям предполагается распределить бюджетное финансирование.